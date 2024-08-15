Bakıri: Siyonistlerin vahşetine karşı sessizlik bu şer yaratığı daha da küstahlaştırıyor

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve başta Gazze'deki Siyonistlerin suçları ve soykırımı olmak üzere önemli bölgesel konuları ele aldı.

Bu görüşmede Bakıri, Tahran ile Tokyo arasında sürekli diplomatik heyet hareketlerine, özellikle de ülkemizin cumhurbaşkanının yemin töreninde Japonya Başbakanı'nın özel temsilcisinin bulunmasına dikkat çekerek, bunu iki ülke arasında uzun süredir devam eden ve köklü ilişkilerin bir işareti olarak değerlendirdi.

Bakıri, son 10 ayda okulların, camilerin, hastanelerin ve diğer kentsel altyapı ve tesislerin bombalanması ve yok edilmesi de dahil olmak üzere Gazze'de sivillerin hedef alınıp vahşice öldürülmesini siyonist rejimin Filistinlilere karşı savaş suçlarının, insanlığa karşı cinayetlerinin ve soykırımın açık bir örneği şeklinde değerlendirdiği açıklamasında "Bu dayanılmaz durumun temel nedeni, bir yandan ABD ve diğer bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki suç çetesi yönetimine yardım etmesi, diğer yandan ise bazı batılı ülkelerin bu ırkçı rejimin apaçık suçu karşısında sessiz ve pasif kalmasıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmede Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da Batı Asya bölgesinde gerilimlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, durumun sakinleştirilmesi ve gerilim seviyesinin düşürülmesini tüm tarafların çıkarları doğrultusunda olacağı değerlendirmesinde bulundu.