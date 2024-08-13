Bakıri, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani telefonda ikili ilişkilerle bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede İran ve İtalya arasındaki ilişkilerin geçmişine değinerek, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ve çeşitli ilgi alanlarında diyalogların sürdürülmesini önemli olarak değerlendirdi.

Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının 10 aydır devam ettiğine ve savaşın kapsamının bölgedeki diğer ülkelere genişlediğine dikkat çeken Bakıri, Gazze'de suçun ve soykırımın durdurulması sürecini engelleme ve aksatma yaklaşımına ilişkin karamsarlığını dile getirerek, “İsrail rejiminin İran’ın Şam büyükelçiliğine saldırısı, Beyrut'ta bir yerleşim bölgesine korkakça saldırısı ve İran’ın resmi konuğuna suikast düzenlenmesi bu rejimin savaşın kapsamını bölgedeki diğer ülkelere genişletme çabalarının açık örnekleridir” dedi.

Bakıri, “Son dönemdeki saldırgan eylemler Suriye, Lübnan ve İran'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir ve İran, Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma çabalarını sürdürürken, karşı önlem alma konusundaki doğal ve meşru hakkı konusunda ısrar etmektedir” ifadelerinde bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, bölgedeki sorunlar ve gelişmeler başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve çeşitli alanlarda diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinerek, Gazze’de ateşkesin biran evvel sağlanması için Mısır, Katar ve ABD tarafından kabul edilen yeni girişimin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedek gerilimden dolayı endişelerini dile getiren Tajani, “İtalya, savaşın durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor” dedi.