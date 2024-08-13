Bakıri: Siyonist rejim bölgede kanserli bir tümör

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas’ıkn eski Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye’yi anma töreninde yaptığı konuşmada, “Dünya ve bölge halkı, 80 yıldır Filistin'i işgal eden ve bu topraklarda yaşayan insanlara en ağır suçlar işleyen bir olguyla karşı karşıya.” dedi.

Kötülük, saldırganlık ve suç ansiklopedisi hazırlamak için bu rejimin cinayet listesine bakılmasının yeterli olduğunu vurgulayan Bakıri “Filistin milleti bu rejim karşısında mücadele ederken, Batı, insan haklarını destekleme iddiasına rağmen bu rejimi var gücüyle destekliyor.” ifadelerinde bulundu.

Bakıri komuşmasını “Siyonist rejim bağımsız bir varlık değil, ABD ve Batı’nın politikasının bir uzantısı olarak kabul edilen bölgede kanserli bir tümördür. İslam ülkelerinin bulunduğu bölgeye kirli bir çekirdek yerleştirip bu ülkeler arasında gerilim, anlaşmazlık ve savaş yaratmak istiyorlar ve bu temelde Batı bu rejimi var gücüyle destekliyor.” diye sürdürdü.

Bakıri ayrıca, “Filistin'deki direniş, zorbalığa ve Batılıların güçlendirip desteklediği saldırganlığa karşı duruyor. Dolayısıyla Filistin direnişi tüm dünyadaki direnişi temsil ediyor. ” dedi.