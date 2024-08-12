Bakıri: İran ve Çin, Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve özellikle Siyonist rejimin son dönemde Lübnan, Yemen ve Tahran'da Haniye suikastı gibi Gazze'nin ötesine taşan tehlikeli hamleleri hakkında görüştüğünü belirtti.

Bakıri ayrıca İran’ın bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlamak için uygun ve caydırıcı tepkiler verme konusundaki yasal hakkını vurguladığını kaydetti. İki taraf da bu eylemi şiddetle kınama ve uluslararası toplumun rejimin saldırılarını durdurması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için ortak çaba sarf etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakan Vekili, Çin Dışişleri Bakanı'nın İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu savunma konusundaki yasal çabalarını desteklediğini ve bölgedeki barış ve istikrarı korumak için İran ile yakın iletişim kurma isteğini dile getirdiğini belirtti.