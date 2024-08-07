Siyonist askerlerin Filistinli esirlere yönelik tecavüzlerinin ifşası

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Siyonist askerlerle ilgili çıkan tartışmadan bir hafta sonra, İsrail'in kanal 12'si bu iddiayı çarşamba sabahı erken saatlerde bir video yayınlayarak doğruladı.

Bu video Filistinli esirlerin içinde bulunduğu zor durumdan bir kesitiyi gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta İsrail rejimi medyası bu tecavüz ve işkence hikayesini yayınladı ve son aylarda 10 İsrail askerinin Hamas elit birimindeki esirlere yönelik cinsel tacizle suçlandığını ve bu kişilerin "Sedeh Timan" üssünde tutulduğunu ve inceleme ve yargılama için "Beitlid" askeri mahkemesine nakledildiğini bildirdi.

Bu kararın ardından çoğunluğu İsrail rejiminin İç Güvenlik Bakanı İtımar Ben Gvir'ın destekçisi olan bir grup aşırı Siyonist, bu mahkeme binasına baskın düzenleyerek, cinsel suçlarla suçlanan askerlerin yargılanmasını engellemek için Siyonist güçlerle çatıştı. Bazı aşırı Siyonistler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin "Sedeh Timan" üssünde Filistinli esirlere yapılan işkenceye ilişkin duruşmasını bastı ve "utanç, utanç" sloganları attı.

Bu üste bazı Filistinli esirlere cinsel tacizde bulunulduğunun ortaya çıkmasının ardından İsrail kurumları, uluslararası kuruluşların bu konuya girmesini engellemek için kollarını sıvadı ve hatta İngiltere bile Kızıl Haç'ın bu işkence kampına girmesine izin verilmediği için Tel Aviv'i silah sevkiyatını askıya almakla tehdit etti.