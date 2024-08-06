Erdoğan: Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı şikayetine katılacak

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Erdoğan, Türkiye Parlamentosu'nun hukuk ekibinin, Filistin halkına karşı soykırımı sona erdirmek amacıyla, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılmak için çalıştığını ve Türkiye'nin bu davayı 7 Ağustos'ta mahkemeye sunacağını belirtti.

Erdoğan, Batılı aktörlerin özellikle ABD'nin İsrail ve birkaç fanatik Siyonistin esiri olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki barbarlığını durdurmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in soykırım ağına susamış olduğunu ve işlediği hiçbir suçun Türkiye ve Türk halkının Filistinlilerle dayanışmasını engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan daha önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu tür zulümlere karşı sessiz kaldığını söylemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Pazartesi akşamı, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım suçlamasına katılacağını ve bu rejimin müttefiklerinin dizginlerini tutmaları gerektiğini söyledi.

Mısır ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Fidan, Netanyahu'nun ateşkes istemediğini ifade ederken, müzakere sürecinde Filistin'in yapıcı tutum sergilediğini, İsrail'in ise "oyun bozanlık" yapan taraf olduğunu belirten Fidan, "(İsrail) Ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini (İsmail Haniye) kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür" ifadesini kullanmıştı.

Fidan ayrıca, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulamış ve "Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Filistinlileri aç bırakarak katletmek istediğini de de sözlerine eklemişti.