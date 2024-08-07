Bağlantısızlar Hareketi'nden Haniye suikastına kınama

Bağlantısızlar Hareketi dün yaptığı yazılı bir açıklamada, Siyonist rejimin, İran cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ve bir korumasının 31 Temmuz’da şehit düşmesine neden olan terör eylemini şiddetle kınadı.

Bağlantısızlar Hareketi yaptığı açıklamada, bu terör eylemini başta yaşam hakkı olmak üzere uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkeler ile İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “İşgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgedeki diğer ülkelerde siyasi liderlere Siyonist rejim tarafından suikast düzenlenmesi ve gazetecilerin, medya mensuplarının, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere masum insanların öldürülmesi uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir ve Gazze'de çatışmanın çözümü için gerekli olan kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için devam eden diplomatik çabaları baltalıyor” ifadelerine yer verildi.