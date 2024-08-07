Bakıri, 6 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin İran ve Lübnan’daki saldırganlıklarının neden olduğu bölgedeki tehlikeli durum hakkında dün gece 6 ülkenin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini değerlendirdi.

Bakıri paylaşımında, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olan İsviçre, Malta ve İngiltere mevkidaşlarımla yaptığım telefon görüşmesinde Güvenlik Konseyi'nin işgalci rejimin suçlarına karşı eylemsizliğinin bu rejimin savaşı sürdürmesine ve kan dökmesine ve bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasına yol açıtığını vurguladım” ifadesini kullandı.

Bakıri, “Avusturyalı mevkidaşımla yaptığım telefon görüşmesinde, Avrupa’nın İran cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılan Tahran’ın resmi konuğunu şehit edilmesi de dahil olmak üzere işgalci rejimin cinayetlerine göz yummasının ve zaman zaman bu cinayetleri desteklemesinin Avrupa'nın iddialarına tamamen aykırı olduğunu ve bölgenin huzur ve güvenliğini baltaladığını söyledim.” diye kaydetti.

Bakıri’nin paylaşımında ayrıca, “Suriye ve Mısırlı mevkidaşlarımla telefon görüşmesinde ise, Siyonist rejimin saldırı ve soykırımına karşı İslam ülkelerinin birlik ve koordinasyon içinde hareket etmesinin Tel Aviv’deki terör ve suç çetelerinin durdurulması için önemli bir faktör olduğunu ifade ettim” denildi.