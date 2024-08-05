Bakıri, Bahreyn Dışişleri Bakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bakırı bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin çocuklara, kadınlara ve Gazze'nin tüm masum halkına yönelik devam eden saldırılarına ve suçlarına değinerek, bu rejimin savaşı Beyrut ve Yemen'e genişletme tutumunun durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Siyonist rejimin İsmail Haniye'ye İran'da işlediği cinayete dikkat çeken Bakıri, bu rejimin eylemlerinin yayılmasına karşı sessiz kalmanın bölgenin istikrarına zarar vereceğini belirterek, "Siyonist rejimin son eylemlerine karşı sesiz kalmak onları ödüllendirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla İran uluslararası kurallar çerçevesinde misilleme yapma hakkını saklı tutuyor" dedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ise, Bahreyn kralının Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundaki tutumunu ifade ederek, sivillere insanı yardım göndermek için kolaylık sağlanması çağrısında bulundu.