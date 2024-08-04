Bakıri: İran’ın İsrail rejimini hesap vermeye zorlamadaki kararlılığı ciddidir

Bakıri mesajında "Bu akşam (Cumartesi gecesi), son 48 saat içinde ikinci telefon görüşmemizde Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları ile bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve üçümüz de bölge ülkeleri arasında sürekli istişarelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.



Bakıri mesajının devamında "Batı Asya bölgesindeki durum, Tel Aviv'deki suçlu çetenin devam eden vahşet ve tehlikeli maceraları nedeniyle özel bir hassasiyet taşıyor." dedi.



Bölgedeki Müslüman ülkelerin Gazze'deki soykırımın devam etmesini ve İsrail rejiminin bölgedeki saldırganlığını genişletmesini önlemek için bir araya gelip kararlı bir tutum alması ve koordineli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakan Vekili Bakıri "İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist İsrail rejimi hesap vermeye zorlama konusundaki kararlılığı ciddidir." şeklinde konuştu.