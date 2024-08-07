Bakıri: İran, etkileşim ve işbirliği alanında ECO'nun kapasitelerini geliştirmeye hazır

Ali Bakıri, X sosyal medya hesabından "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri ile veda görüşmesinde, bu örgütün faaliyetleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikasının pekiştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanı sıra çok taraflılığın güçlendirilmesi şeklindeki dış politikasının hedefleri ile uyumlu olduğunu vurguladım." ifadelerini paylaşarak İran'ın, bu örgütün özellikle uluslararası çok taraflı mekanizmalarla etkileşim ve işbirliği alanında potansiyel kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olmak için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğunun altını çizdi.