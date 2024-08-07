Ali Bakıri, X sosyal medya hesabından "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri ile veda görüşmesinde, bu örgütün faaliyetleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikasının pekiştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanı sıra çok taraflılığın güçlendirilmesi şeklindeki dış politikasının hedefleri ile uyumlu olduğunu vurguladım." ifadelerini paylaşarak İran'ın, bu örgütün özellikle uluslararası çok taraflı mekanizmalarla etkileşim ve işbirliği alanında potansiyel kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olmak için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğunun altını çizdi.
Bakıri: İran, etkileşim ve işbirliği alanında ECO'nun kapasitelerini geliştirmeye hazır
7 Ağu 2024 10:13
News ID: 85560999
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Vekili, İran'ın, bu örgütün potansiyel kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Ekonomik İşbirliği Örgütü ile etkileşime ve işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
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