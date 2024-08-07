Bakıri: Siyonist rejime kesin cevap vereceğiz

Ali Bakıri Keni dün gece Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdul Ati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İsmail Haniye suikastında işlediği cinayetin soruşturulmasına ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğinin ve egemenliğinin siyonist rejim tarafından ihlal edilmesine ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'de olağanüstü bir toplantı yapmasına işaretle "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı İslam dünyası ve Filistin meselesi açısından faydalı ve etkili olmuş, Siyonist rejimin tehdit ve ceza mekanizmalarıyla askeri ve güvenlik vahşetinin önüne geçebilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakıri, ABD ve Avrupa hükümetlerinin Sayın Haniye'nin şehadetinde Siyonist rejimin terör eylemini kınamama yönündeki yaklaşımına dikkat çekerek, "Bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni Siyonist rejimdir ve İran İslam Cumhuriyeti, vereceği kararlı tepkiyle bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlık sorununu çözecektir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdul Ati de işgalci siyonist rejiminin bölgede gerilim oluşturan tedbirlerine ve işgal altındaki topraklarda ateşkes sağlanamamasına işaretle "Mısır, Siyonist rejimin tehlikeli eylemlerine karşı tüm Avrupalı ve Amerikalı tarafları uyardı ve bölgedeki gerilimin azalmasını umuyor." ifadelerini kullandı.