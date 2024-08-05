Bakıri: Güvenlik Konseyi'nin Siyonistlerin suçlarına tepki göstermemesi bölgedeki istikrarsızlığın en önemli sebebidir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Slovenya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla yaptığım telefon görüşmesinde, BMGK ve Avrupa Birliği'nin, Siyonist rejimin çocuk ve kadınların toplu katliamı da dahil olmak üzere işlediği suçlara karşı tepkisizliğini Gazze'de soykırım ve diğer ülkelerde Filistinli şahsiyetlere yönelik suikastlar bölgedeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri oolduğunu vurguladım.” ifaderine yer verdi.

Bakıri ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin, ulusal güvenliğini korumak amacıyla (İsrail) rejimin gerçekleştirdiği terör eylemini engelleme yönündeki meşru ve doğal hakkını kullanacağının da altını çizdi.