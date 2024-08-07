İran Dışişleri Bakan Vekili Cidde’ye gitti

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere bu sabah üst düzey bir heyetin başında Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısının ana gündeminde Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetler, bu rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik düzenlediği suikastın boyutları ve İran'ın egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin siyonist rejim tarafından ihlal edilmesine yer verilecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun hakla ilişkiler bölümü tarafından 31 Temmuz’da yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve bir korumasının kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit düştüğü ve bu suikastın nedeni ve boyutlarının incelendiği belirtildi.

Siyonist rejimin korkakça eyleminin ardından dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, liderler ve yetkililer, direniş grupları, sivil örgütler ve kurumlar, çeşitli siyasi ve dini şahsiyetler bu suikasta tepki gösterdi.