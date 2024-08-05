Siyonistlerin yüzde 29'u işgal altındaki Filistin'den kaçmayı düşünüyor

Siyonist “CJI” merkezi tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, işgal altındaki Filistin'de yaşayan Siyonistlerin yüzde 29'u kaçmayı düşündüğünü ve bunlardan yüzde 2'sinin Filistin'den ayrılmak için pratik adımlar attığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, işgal altındaki Filistin'de yaşayan Siyonistlerin yüzde 71'i işgal altındaki topraklarda önümüzdeki aylarda yaşanacak yaşam durumu konusunda iyimser olmazken, yüzde 27'si ise kişisel güvenliklerinin son birkaç ayda kötü bir aşamaya geldiğini hissediyor.

Bu anketin sonuçlarına göre Siyonistlerin yüzde 50'si Aksa Tufanı Operasyonu saldırısında yaralandı.

Ankete katılan Siyonistlerin yüzde 55'i de Siyonist esirlerle dayanışma içinde olduklarını ve onların serbest bırakılması için gösteri yaptıklarını beyan etti.

Bu anket Siyonistlerin yüzde 84'ünün İsrail rejiminin diplomasisinden memnun olmadığını gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 69'u da dünya genelinde Siyonistlere karşı muhalefeti askeri tehditler kadar tehlikeli buluyor.ǰƙ