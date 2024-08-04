4 Ağu 2024 14:55
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10,000'den fazla İsrail askeri Gazze Savaşı'nda öldü ya da yaralandı

4 Ağu 2024 14:55
News ID: 85558250
10,000'den fazla İsrail askeri Gazze Savaşı'nda öldü ya da yaralandı

Tahran, İRNA - İsrail rejimine ait bir medya organı bugün Pazar günü, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşta en az 10,000 İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını itiraf etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşın son istatistiklerini paylaşarak, en az 10,000 askerin savaşın uzun ayları boyunca öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Gazete ayrıca, her ay yaklaşık bin yeni askerin Savunma Bakanlığı'nın rehabilitasyon bölümüne eklendiğini itiraf etti.

Bu bağlamda, birkaç saat önce, İsrail Ordusu sözcüsü Daniel Hagari, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir başka İsrail askerinin yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.
 

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