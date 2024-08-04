İngiltere'den İsrail'e silah ambargosu

İngiltere hükümeti, İsrail'e yönelik "gizli silah ambargosu" uygulamasının ardından birçok kişinin tepkisini çekti.

Bu medya organına göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy daha önce, yasal değerlendirmeler yapılmadan silah ihracatı konusunda hiçbir karar alınmayacağını açıklamıştı.

İngiltere hükümetinin, savaş suçları nedeniyle İsrail'e saldırı silahlarının ihracatını yasaklama planını yaz sonuna ertelediği tahmin ediliyor.

Ayrıca, bu gazetenin aktardıklarına göre, İngiltere hükümeti şu anda İsrail'e silah ihracatı için tüm lisans başvurularını durdurmuş durumda. Bu, şirketlerin askeri radyolar veya zırh gibi sözleşmeler için bile lisans alamayacakları anlamına geliyor.

İngiltere Bölge Dışişleri Bakanı Andrew Mitchell, bu kararı İran'ın İsrail'e saldırı eşiğinde olduğu bir dönemde "garip" olarak nitelendirdi.