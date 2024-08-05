Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 39 bin 623'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 cinayet işlediğini, bunun sonucunda 40 kişinin şehit olduğunu, 71 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, şu ana kadar çok sayıda mağdurun enkaz altında ve sokaklarda kaldığını,arama kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşamadığını duyurdu.

Bu rapora göre, bu şehitlerin de dahil olduğu Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 39 bin 623 kişiye, yaralı sayısı ise 91 bin 469 kişiye yükseldi.

Öte yandan El Cezire muhabiri, Siyonist yetkililerin ellerinde bulundurdukları 84 Filistinli şehidin naaşlarını teslim ettiğini bildirdi.