Direniş ekseni, komutanlarının intikamını alacak

El Arabi TV'ye demeç veren Mazher "Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki suikastı ve Lübnan Hizbullahı'nın Beyrut'taki üst düzey komutanı Fuad Şukr'un şehit edilmesinin ardından bölge yeni bir aşamaya girmiş ve Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu da bu suçla bölgeyi topyekun bir bölgesel savaşa doğru sürükledi." ifadelerini kullandı.

"Direniş ekseninin bu suçları cevapsız bırakmayacağı dikkate alındığında bölge önümüzdeki günlerde önemli gelişmelere sahne olacaktır."diyen Mazher "Siyonist rejimin bu iki suçu ABD'nin yeşil ışığı olmadan mümkün değildi ve Amerikan hükümeti ve başkanı da bu cinayetin suç ortağıdır." açıklamasında bulundu.

Hamas Hareketi'nin bu üst düzey yetkilisi sözlerinin devamında direniş eksenin bu suça ağır ve acı bir karşılık vermeden durmayacağını ve Siyonist rejime ağır ve acı darbeler vurulması kararının alındığına işaretle " Filistinli grupların mevcut durumdaki önceliği katliamın durdurulması ve işgalci güçlerin Gazze Şeridi'nden çekilmesidir. İşgalci düşman daha önce Şeyh Ahmed Yasin, Ebu Ali Mustafa ve Fethi Şagaki gibi Filistinli komutan ve liderleri şehit etmiş ancak mücadele ve savaş yolu devam etmiş ve onların kanı, düşmanla mücadele yolunda milletin yolunu aydınlatmıştır." vurgusunda bulundu.