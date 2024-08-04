Şehit İsmail Heniyye’nin Teröründe ABD’nin Rolü Nedir?

Çarşamba günü 31 Temmuz 2024 tarihinde Siyonist İsrail rejimi tarafından Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucunda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehit olmasının ardından hiç gecikmeden ABD’li yetkililer tarafından açıklamalar yapıldı.



ABD tarafından yapılan açıklamalarda Tahran’da düzenlenen terör operasyonuna dair ABD’li yetkililerin bir bilgisi olmadığı, ABD’nin düzenlenen terör operasyonunda hiçbir rolü olmadığı gibi ifadeler sıkça kullanıldı.



İsmail Heniyye’nin teröründen saatler sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken CNN haber kanalına yaptığı açıklamada son günlerde Siyonist İsrail rejiminin diğer ülkelerde gerçekleştirmiş olduğu saldırıları kınamaksızın Tahran’da meydana gelen terör saldırısına dair ‘’Bir bilgimiz yoktu ve bu operasyonla hiçbir ilgimiz yoktu’’ iddiasında bulundu.

Benzeri açıklamalar diğer ABD’li yetkililer tarafından da yapıldı ve ABD’nin Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirmiş olduğu terör saldırısında hiçbir rolünün olmadığının altı çizildi.



ABD’li yetkililerce yapılan açıklamaların yanı sıra Biden ve Netanyahu arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesinde ABD Başkanı Biden’in Netanyahu’yu sert bir dille uyardığı ve söz konusu eylemlerin ateşkesi engellediği yönünde ifadeler kullandığı açıklandı.

Ancak tüm bunlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti ve Direniş Ekseni’nin Siyonist İsrail rejimine herhangi bir olası saldırısı karşısında İsrail’e tam destek vereceklerini açıklayan ABD’li yetkililer, bölgedeki askeri varlıklarını artırmaya yönelik adımlar attılar.



Şehit İsmail Heniyye’nin terör edilmesinden sonra ABD’nin sergilemiş olduğu çelişik tutumlar akıllarda ‘’ABD’nin Heniyye’nin teröründeki rolü nedir?’’ sorusunu canlandırdı.



CIA emekli subaylarından Larry C. Johnson Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerin iddialarını yalanlayarak İsmail Heniyye’ye karşı yapılan terör saldırısının ABD ve İngiltere’nin desteğiyle gerçekleştiğini söyledi.



Johnson yaptığı açıklamada ‘’Ben bunu söylüyorum çünkü haber kaynakları ABD ve İngiltere’ye ait savaş gemilerinin Akdeniz’e doğru gittiğini gösteriyor.’’



‘’Mevcut durum, İran’ın Şam Konsolosluğuna ait binasına yapılan saldırıdan sonra patlak veren gerginlikten bile daha şiddetli bir vaziyettir.’’



CIA Emekli Subayı Johnson açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin bu saldırıya ağıt bir yanıt vereceğinin altını çizerek İsmail Haniye’nin şehadetine dair şu ifadeleri kullandı:



‘’Bu çok tehlikeli. Heniyye’ye yapılan saldırı öylesine utanç vericiydi ki İran veya Hizbullah’ın buna göz yumacağını hiç sanmıyorum. Bu saldırı kırmızı çizgileri geçti ve çok endişe verici bir durumla karşı karşıya kalmamıza sebep oldu.’’

Siyonist İsrail rejimi’nin Şehit İsmail Heniyye’ye karşı düzenlediği saldırının arkasında ABD’yi gören gruplar arasında Hamas da yer alıyor.



Hamas üyelerinden Halit el-Kaddumi İRNA haber ajansına verdiği özel röportajda şu ifadeleri kullandı:



‘’İsmail Heniyye yaşayan şehittir. Bu hain Siyonist saldırısının ABD’nin onayı ile yapıldığını düşünüyorum. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz günlerde Netanyahu ABD Kongresinde konuşma yaptı ve bir savaş suçlusu olarak tutuklanacağına ayakta alkışlandı.’’



‘’ABD Kongresi üyeleri 52’den fazla kez Netanyahu’yu ayakta alkışladılar. Bu mesele de tüm bunların bir nevi ABD’nin Siyonist İsrail rejimine vermiş olduğu yeşil ışık olduğunu doğruluyor. Düşmanlarımız liderlerimizi, özellikle de İzzeddin el-Kassam tugaylarının komutanlarını terör ederek bizi durdurabileceklerini sanıyor. Bu büyük bir yanılgı.’’



Şehit İsmail Heniyye’nin Tahran’da Siyonist İsrail rejimi tarafından terör edilmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere Direniş Ekseni İsrail’i cezalandıracağını açıkladı. İranlı yetkililerce yapılan açıklamalara göre Siyonist düşmana karşı yapılacak saldırıların türü, zamanı ve boyutuna dair kararlar verilmiştir. ABD ise Direniş Ekseni’nin saldırıları karşısında Siyonist İsrail rejimini savunacağını vurguladı.



Buna rağmen ABD’li yetkililer farklı ülkelerin aracılığıyla İran’a mesaj göndererek İran’ın ağır bir saldırı yapmaması yönündeki isteklerini dile getirmekten çekinmiyor.