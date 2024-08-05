Siyonist medya: Netanyahu’yu İran korkusu sardı

İran ve direniş gruplarının olası bir saldırısı korkusu, Siyonist rejimin güvenlik ve idari yetkilini sarmış ve işgal altındaki topraklarda yaşayanların çoğu bütün gece uyanık kalmakta ya da sığınaklara yerleşmektedir.

Filistin haber ajansı Sama’ya göre, Siyonist rejim medyası Netanyahu ve meslektaşlarının dün gece Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı'nın yer altı sığınağına yerleştiğini duyurdu.

Siyonist kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüşler, İran'ın Siyonist rejime karşı misilleme operasyonu korkusunun işgal altındaki Filistin toprakları sardığını gösteriyor.

Siyonist sosyal medya kullanıcıları son birkaç gündür, İran’ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Haniye’nin intikamının kesin olduğu yönündeki tehdidinin ardından korkularından bahsediyor.

Bu kullanıcıların paylaşımlarına bakıldığında, İran'ın askeri harekatından duydukları korkunun derinliği anlaşılabilir.

Siyonist kullanıcıları Telegram'daki haber altındaki yorumlarında da İran'ın olası saldırısı nedeniyle birkaç gündür kafa karışıklığı yaşadıklarından bahsediyor.