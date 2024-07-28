Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bize özür borcu var

Yerel bir etkinlikte yaptığı konuşmada bazı siyasi partilerin, "Şu anda hükümet Filistin Başkanı'nı Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun" dediğini aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde her toplantıda dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyonist gazete "Israel Hayum", Erdoğan'ın açıklamasının bu bölümünü yayınlayarak, Filistin Özerk Teşkilatı ile Türkiye arasında ihtilafın olduğunu iddia etti.

Bu Siyonist medya "Türkiye, Hamas'ı destekliyor ve 7 Ekim 2023'ten bu yana birçok kez üst düzey Hamas yetkililerine ev sahipliği yapmıştır." ifadelerini gündeme taşıdı.

Erdoğan, konuşmasının bir başka bölümünde ABD Kongresi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlamasına sert eleştirilere bulunarak " ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ABD ziyareti, işgal altındaki bölgelerdeki çeşitli grupların protestolarına neden oldu. İşgal rejiminin eski yetkilileri ve Siyonist esirlerin aileleri de bu ziyareti protesto etti.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasıyla eş zamanlı olarak binlerce kişi, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine son verilmesi talebiyle Kongre çevresinde toplanarak gösteriler düzenledi.