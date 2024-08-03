Haniye'ye yönelik suikast ABD'nin yeşil ışığı ile yapıldı

Halid Kaddumi açıklamasında, "Bana göre Hacı İsmail Haniye, hareketin iç birliğini ve Filistinli gruplar arasındaki birliği sağlayan bir şahsiyetti ve düşman, onun İslam dünyasında ve bölgede ve uluslararası arenada çekici ve popüler bir diplomatik ve siyasi şahsiyet olduğunu görüyordu." ifadesini kullandı.

Kaddumi, "ABD Kongresi temsilcileri onu (Netanyahu) 52 kezden fazla alkışladı. Dolayısıyla Haniye'ye yönelik suikastın bir nevi ABD'ın yaktığı yeşil ışıkla yapıldığını söyleyebiliriz. Düşmanlar liderlerimize, özellikle İzzeddin Kassam komutanlarına suikast düzenlemekle bu yolun (direniş) duracağını sanıyorlar ama bu büyük bir yanılgıdan başka bir şey değil." ifadelerinde bulundu.