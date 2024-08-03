3 Ağu 2024 17:39
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News ID: 85557301
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Haniye'ye yönelik suikast ABD'nin yeşil ışığı ile yapıldı

3 Ağu 2024 17:39
News ID: 85557301
Haniye'ye yönelik suikast ABD'nin yeşil ışığı ile yapıldı

Tahran, İRNA - Hamas'ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi  İRNA'ya verdiği röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik yapılan suikastın amaçlarını anlattı.

Halid Kaddumi açıklamasında, "Bana göre Hacı İsmail Haniye, hareketin iç birliğini ve Filistinli gruplar arasındaki birliği sağlayan bir şahsiyetti ve düşman, onun İslam dünyasında ve bölgede ve uluslararası arenada çekici ve popüler bir diplomatik ve siyasi şahsiyet olduğunu görüyordu." ifadesini kullandı.

Kaddumi, "ABD Kongresi temsilcileri onu (Netanyahu) 52 kezden fazla alkışladı. Dolayısıyla Haniye'ye yönelik suikastın bir nevi ABD'ın yaktığı yeşil ışıkla yapıldığını söyleyebiliriz. Düşmanlar liderlerimize, özellikle İzzeddin Kassam komutanlarına suikast düzenlemekle bu yolun (direniş) duracağını sanıyorlar ama bu büyük bir yanılgıdan başka bir şey değil." ifadelerinde bulundu.

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