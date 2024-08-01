Pezeşkiyan: İran’ın direnişe desteği kararlılıkla sürecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil El Hayya ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin düzenlediği suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Siyonist rejimin tüm suç politikalarında yenildiğini belirten Pezeşkiyan, bu tür terör eylemlerini Siyonistlerin çıkmaza girmesinin sonucu olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan, “İslam İnkılabı Rehberi, İran milleti ve hükümeti Filistin halkına destek vermekten zerre kadar vazgeçmeyecek; aksine direniş eksenine, özellikle Filistin halkına ve Gazze'deki mazlumlara kararlılıkla destek vermeye devam edecektir” dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya ise, taziye mesajından ve yemin törenindeki Filistin meselesine ilişkin tutumundan dolayı Pezeşkiyan’a teşekkür ederek, İran'ın direniş ekseninin ve Filistinlilerin gerçek bir destekçisi olduğunu ifade etti.

Halil El Hayy ayrıca , İsmail Heniyye’nin tahran’da şehit düşmesinin direniş ekseni üyelerinin iç içeliğini gösterdiğini söyledi.