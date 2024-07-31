Pezeşkiyan: İnsan hakları iddia sahiplerinin Siyonist rejimin suçlarını desteklemesi üzücü

Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra İran'ın 14. Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Brezilya ile ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirterek, Brezilyalı ekonomik aktörleri İran'a davet etti.

Cumhurbaşkanı, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye'nin suikastının Siyonist rejimin vahşiliğini ve uluslararası yasalar ve anlaşmalara bağlı olmadığını gösterdiğini belirterek, "Siyonist rejim, Gazze'de kadınları ve çocukları katlediyor ve okulları ve hastaneleri bombalıyor, ancak insan hakları iddia sahiplerinin bu rejimi desteklemesi üzücü," dedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Dr. Pezeşkiyan'ı İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle bir kez daha tebrik ederek, ülkesinin İran ile ilişkileri güçlendirme ve genişletme konusundaki ilgisini vurguladı ve İran ile Brezilya arasındaki ikili işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti. Alckmin, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın gelecek yıl Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılması için Dr. Pezeşkiyan'a resmi davetini de iletti.

Geraldo Alckmin ayrıca, İsmail Haniye'nin suikastını ve Gazze Şeridi'nde Filistinli kadın ve çocukların katledilmesini kınayarak, Brezilya hükümeti ve halkının Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.