Pezeşkiyan: Siyonistler yakında korkak ve terörist eylemlerinin sonuçlarını görecekler

Bu sabah Hamas Siyasi Büro Başkanı Hacı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir mesaj yayınlayarak İslam ümmetine, direniş mücahitlerine ve büyük Filistin halkına, Haniye'nin uzun yıllar süren cihat ve mücadelesinin ardından şehadetini tebrik ve taziye etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve onurunu koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mesaj metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Aylarca Gazze'de katliam, cinayet ve yıkımın ardından, işgal, terörizm, ırkçılık ve toplu katliam politikasının sonuçlarından kurtulamayan Siyonist rejim, bu sabah kardeşimiz ve Allah yolunda mücahit olan şehit İsmail Haniye, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı'nı Tahran'da terörist saldırısıyla hedef alarak şehit etti.

Şehadet, Allah adamlarının sanatıdır ve daha önce birçok yakınını ve direniş liderlerini İsrail'in terörist saldırılarında kaybeden şehit İsmail Haniye, Filistin halkını Siyonist işgalden kurtarmak için ömür boyu süren mücadelesinin ardından her zaman arzuladığı Allah'a kavuşma şerefine erişti. Bu şehadeti, İsmail Haniye ve beraberindeki şehit için tüm direniş mücahitlerine, büyük Filistin halkına ve tüm İslami ümmete tebrik ve taziye ediyorum.

Bu terörist eylem, diğer Siyonist rejim cinayetleri gibi, uluslararası hukuk ve düzenlemeleri ihlal etmekte olup, bu suçlu ve işgalci rejimle mücadele etmek için dünyanın, özellikle İslam ülkelerinin birleşik bir eylemde bulunmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu cinayet, kardeşimiz şehit İsmail Haniye'nin, Cumhurbaşkanı ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin resmi konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere İran'a geldiği sırada Tahran'da gerçekleştirildi.

İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik, onur ve itibarı koruma konusunda asla taviz vermeyecek ve İsrail rejimi yakında korkak ve terörist eylemlerinin sonuçlarını görecektir.