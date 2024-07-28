Tahran'ın Beyrut Büyükelçisi: İran, bölge’de her zaman barış ve istikrarı desteklemiştir

Lübnan'ın Al-Ahed haber sitesinin haberine işaretle Amani, "Siyonist düşmanın hazırladığı gösteri ne olursa olsun, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı genişletme tehditlerine ilişkin tutumu hâlâ üç “hayır”la özetleniyor; İlk olarak, savaş olasılığını düşünmüyoruz ve dayatılan güç denklemleri nedeniyle gerçekleşme ihtimali çok düşük. İkinci olarak, biz savaş peşinde değiliz, çünkü İran İslam Cumhuriyeti bölge’deki gerilimi azaltmaya ve çatışmaları sona erdirmeye çalışmıştır. Üçüncü olarak, bizim savaş için hiçbir korkumuz yok ve düşmanlarımız da sahip olduğumuz güç ve otoriteyi, direnişe karşı yaptığımız savunmayı dikkate alarak neler yapabileceğimizi hayal etmelidir." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Golan'daki Mecdel Şems bölgesi cumartesi akşamı füze saldırısıyla hedef alındı, bu saldırıda şu ana kadar 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Bu eylemin ardından Siyonist rejim, Lübnan Hizbullah'ını bu saldırının içinde olmakla suçladı. Siyonist liderler de Lübnan'ı tehdit ederek Hizbullah'a derhal cevap verilmesi gerektiğini duyurdu.

Lübnan'daki İslami Direnişi bir açıklama ile böyle bir saldırının yapılmasını “kategorik olarak” reddetti.

Hizbullah, bu grubun Siyonist medyanın Mecdel Şems'e yönelik füze saldırısına ilişkin iddialarını yalanladığını ve bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Bu açıklama, Siyonist medya kaynaklarının, Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems bölgesine füze saldırısı düzenlediği iddiasını yayınlamasının ardından geldi.

Daha önce de Hizbullah'ın yetkililerinden biri, Reuters ile yaptığı röportajda, Lübnan İslami Direnişi'nin Mecdel Şems bölgesinde herhangi bir saldırı düzenlediğini yalanlamıştı.