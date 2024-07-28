28 Tem 2024 10:55
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News ID: 85550938
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Hizbullah'tan BM'ye: İsrail'in önleyici füzesi Mecdel Şems olayına neden oldu

28 Tem 2024 10:55
News ID: 85550938
Hizbullah'tan BM'ye: İsrail'in önleyici füzesi Mecdel Şems olayına neden oldu

Tahran, İRNA - Axios web sitesinin bir Amerikan yetkilisine dayanarak bildirdiğine göre, Lübnan Hizbullah'ı Birleşmiş Milletler'e, Mecdel Şems olayının, bir futbol sahasına düşen İsrail'e ait bir hava savunma füzesinin sonucu olduğunu bildirdi.

ABD haber kaynağı Axios'un Cumartesi gecesi Amerikan yetkililerini kaynak gösterdiği haberine göre, Biden yönetimi, Mecdel Şems'e yapılan füze saldırısının, İsrail rejimi ile Hizbullah arasında kapsamlı bir savaşa yol açmasından endişe ediyor.

ABD yetkilileri ayrıca, Mecdel Şems'e yapılan saldırının, on aydır uyardıkları kıvılcım olduğunu belirtti.

İsrail yetkilileri, Mecdel Şems bölgesine yapılan saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Lübnan İslami Direnişi Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve birkaç İsraillinin öldüğü yönündeki Siyonist kaynakların iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ayrıca, Axios web sitesi bir Amerikan yetkilisini kaynak göstererek, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler'e, Mecdel Şems olayının bir futbol sahasına düşen İsrail'e ait bir hava savunma füzesinin sonucu olduğunu bildirdiğini belirtti.

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