Hizbullah, Siyonist askerlerin konuşlandığı yeri vurdu

El Meyadin'de yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, bugün Perşembe günü işgal altındaki kuzey Filistin'de yer alan "Shtula" kasabasında Siyonist askerlerin bulunduğu binayı hedef aldı.

Hizbullah ayrıca "El-Menara" kasabasında Siyonist askerlerin bulunduğu bir binayı uygun silahlarla hedef aldığını ve doğrudan isabet sağlandığını duyurdu.

Hizbullah, El-Menara'ya yapılan saldırının Gazze'yi desteklemek ve özellikle "Kafr Hammam"da Siyonist düşmanın saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Siyonist medya kuruluşları da Shtula'ya dört roket atıldığını ve bir roketin bir binaya isabet ettiğini bildirdi. Bu medya kuruluşlarının raporlarına göre, ayrıca bir tanksavar füzesinin isabet etmesi sonucu El-Menara kasabasında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.