25 Tem 2024 17:49
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News ID: 85548966
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Hizbullah, Siyonist askerlerin konuşlandığı yeri vurdu

25 Tem 2024 17:49
News ID: 85548966
Hizbullah, Siyonist askerlerin konuşlandığı yeri vurdu

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik misilleme saldırılarına devam ederek, işgal altındaki kuzey Filistin'de Siyonist askerlerin bulunduğu yeri hedef aldı.

El Meyadin'de yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, bugün Perşembe günü işgal altındaki kuzey Filistin'de yer alan "Shtula" kasabasında Siyonist askerlerin bulunduğu binayı hedef aldı.

Hizbullah ayrıca "El-Menara" kasabasında Siyonist askerlerin bulunduğu bir binayı uygun silahlarla hedef aldığını ve doğrudan isabet sağlandığını duyurdu.

Hizbullah, El-Menara'ya yapılan saldırının Gazze'yi desteklemek ve özellikle "Kafr Hammam"da Siyonist düşmanın saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Siyonist medya kuruluşları da Shtula'ya dört roket atıldığını ve bir roketin bir binaya isabet ettiğini bildirdi. Bu medya kuruluşlarının raporlarına göre, ayrıca bir tanksavar füzesinin isabet etmesi sonucu El-Menara kasabasında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.

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