24 Tem 2024 15:16
Journalist ID: 5630
News ID: 85548043
T T
0 Persons

Siyonist medya: Nasrallah sözünü yerine getirdi

24 Tem 2024 15:16
News ID: 85548043
Siyonist medya: Nasrallah sözünü yerine getirdi

Tahran, İRNA- Siyonist medya, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrullah'ın yeni Siyonist yerleşimlere saldırı tehdidinin gerçekleştiğini bildirdi.

Lübnan'daki İslami direniş, birçok operasyonla işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ilk kez yeni Siyonist yerleşim yerlerini hedef aldı.

Bu saldırıların ardından Hizbullah operasyonlarını genişletti ve Seyyid Hasan Nasrallah'ın vaat ettiği gibi Lübnan İslami direnişinin ateş çemberine yeni yerleşim birimleri dahil oldu.

Siyonist rejimin "Kan" televizyon kanalı, bu rejimin Eğitim Bakanı Yoav Kiş'in, Filistin'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin konsey başkanlarına hitaben yaptığı konuşmasına değinerek "Lübnan sınırlarında boşaltılan yerleşim birimlerinde ne yazık ki önümüzdeki eğitim-öğretim yılı başlamayacak." ifadelerini yayınladı.

Kiş, Pazartesi gecesi benzeri görülmemiş bir hareketle Hizbullah’ın, boşaltılmayan Tsurail kasabasını ateşe verdiğini itiraf ettiği haberini de sözlerine ekledi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .