Siyonist medya: Nasrallah sözünü yerine getirdi

Lübnan'daki İslami direniş, birçok operasyonla işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ilk kez yeni Siyonist yerleşim yerlerini hedef aldı.

Bu saldırıların ardından Hizbullah operasyonlarını genişletti ve Seyyid Hasan Nasrallah'ın vaat ettiği gibi Lübnan İslami direnişinin ateş çemberine yeni yerleşim birimleri dahil oldu.

Siyonist rejimin "Kan" televizyon kanalı, bu rejimin Eğitim Bakanı Yoav Kiş'in, Filistin'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin konsey başkanlarına hitaben yaptığı konuşmasına değinerek "Lübnan sınırlarında boşaltılan yerleşim birimlerinde ne yazık ki önümüzdeki eğitim-öğretim yılı başlamayacak." ifadelerini yayınladı.

Kiş, Pazartesi gecesi benzeri görülmemiş bir hareketle Hizbullah’ın, boşaltılmayan Tsurail kasabasını ateşe verdiğini itiraf ettiği haberini de sözlerine ekledi.