22 Tem 2024 19:05
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News ID: 85545949
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Hizbullah'tan Siyonist rejime uyarı

22 Tem 2024 19:05
News ID: 85545949
Hizbullah'tan Siyonist rejime uyarı

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah Hareketi, yayınladığı bir videoda Siyonist rejimi Lübnan'a saldırması konusunda uyardı.

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejim tanklarının hedef alındığını gösteren bir video yayınladı.

Bu videoda Siyonistler, Lübnan'a girmeleri halinde kendilerine tank kalmayacağı konusunda uyarıldı.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, geçen hafta Çarşamba günü Aşura Günü konuşmasında Siyonist rejimi, Lübnan'ın güneyine girmeleri halinde bütün tanklarının hedef alınacağını belirtti.

Hizbullah'tan her gün ağır darbeler alan Siyonist rejim ordusu, bu yenilgiyi telafi etmek için zaman zaman körü körüne bu ülkenin güneyindeki sivilleri hedef alıyor.

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