Hizbullah'tan Siyonist rejime uyarı

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejim tanklarının hedef alındığını gösteren bir video yayınladı.

Bu videoda Siyonistler, Lübnan'a girmeleri halinde kendilerine tank kalmayacağı konusunda uyarıldı.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, geçen hafta Çarşamba günü Aşura Günü konuşmasında Siyonist rejimi, Lübnan'ın güneyine girmeleri halinde bütün tanklarının hedef alınacağını belirtti.

Hizbullah'tan her gün ağır darbeler alan Siyonist rejim ordusu, bu yenilgiyi telafi etmek için zaman zaman körü körüne bu ülkenin güneyindeki sivilleri hedef alıyor.