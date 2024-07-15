Yeni bir kabine zamanı geldi / İsrail (rejim) ekonomisi çöküşte

El-Cezire'de yer alan habere göre, İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman, İsrail ordusunun kâbuslar yaşadığını, ekonominin çökmekte olduğunu, diplomasinin yok olduğunu ve kuzeyin yanmakta olduğunu belirtti.

Lieberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun aşırı sağcı kabinesini Gazze Savaşı sırasında izledikleri politikalar nedeniyle eleştirerek, bu gayri meşru kabinenin hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini söyledi.

Lieberman, İsrail rejimi ile Hamas arasında dolaylı olarak yapılan müzakerelere de değinerek, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yapılan müzakerelerin kameralar önünde değil, kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini ifade etti.

Eski Savunma Bakanı ayrıca , İsrail'in caydırıcılığını yeniden kazandırmak için başka bir kabinenin iktidara gelmesi gerektiğini belirtti.

Lieberman, daha önce de mevcut İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaş ve 7 Ekim 2023'teki Filistin direniş operasyonlarını engellemedeki başarısızlığı nedeniyle sert eleştirilerde bulunarak, mevcut koalisyon ve Knesset'in 2026 yılına kadar iktidarda kalması durumunda İsrail'in yok olacağını söylemişti.

Lieberman, Ma'ariv gazetesine verdiği röportajda, Netanyahu'nun İsrail'i yıkıma sürüklediğini ve işleri yönetme konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını, sadece mümkün olduğunca uzun süre iktidarda kalmaya çalıştığını belirterek, İsrail'in (rejim) varlığını tehdit eden büyük bir siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi yaşadığını ve bunun İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük kriz olduğunu sözlerine ekledi.