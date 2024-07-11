Gazze'de şehit sayısı 38 Bin 345'e yükseldi

El-Meyadin'de yer alan habere göre, Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde 2 katliam gerçekleştirdiğini ve bu katliamda 50 kişinin şehit olduğunu, 54 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Haberde yer verilen bilgilere göre, bazı kurbanlar hâlâ enkaz altında ve sokaklarda mahsur kalmış durumda ve saldırıların devam etmesi nedeniyle yardım ve sivil savunma ekipleri onlara ulaşamıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca, Siyonist rejimin 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze'deki şehit sayısının 38 bin 345'e yaralı sayısının ise 88 bin 295'e ulaştığını bildirdi.