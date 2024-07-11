11 Tem 2024 18:08
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News ID: 85536602
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Gazze'de şehit sayısı 38 Bin 345'e yükseldi

11 Tem 2024 18:08
News ID: 85536602
Gazze'de şehit sayısı 38 Bin 345'e yükseldi

Tahran, İRNA - Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki çeşitli noktalara yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekerek, şehit ve yaralı sayısının 38 bin 345'e yükseldiğini bildirdi.

 El-Meyadin'de yer alan habere göre,  Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde 2 katliam gerçekleştirdiğini ve bu katliamda 50 kişinin şehit olduğunu, 54 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Haberde yer verilen bilgilere göre, bazı kurbanlar hâlâ enkaz altında ve sokaklarda mahsur kalmış durumda ve saldırıların devam etmesi nedeniyle yardım ve sivil savunma ekipleri onlara ulaşamıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca, Siyonist rejimin 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze'deki şehit sayısının 38 bin 345'e yaralı sayısının ise 88 bin 295'e ulaştığını bildirdi.

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