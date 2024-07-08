İran FAO ile Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'nde işbirliğine başladı

İran Tarım Bakanı Su ve Topraktan Sorumlu Yardımcısı Sefder Niyazi Şehreki, "FAO'nun Küresel Toprak Ortaklığı Projesi (GSP) ile İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası iş birliğini geliştirme politikası doğrultusunda ve ayrıca yapılan takip ve koordinasyonlar çerçevesinde 2 Temmuz 2024'te GSP Sekreterliği, İran'ın Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'ne üyeliğini ve işbirliğini resmen duyurdu." dedi.

İranlı yetkili, "FAO'nun toprağın çeşitli ve uzmanlaşmış alanlarındaki küresel ortaklık projesi, çeşitli uygulama planlarını hayata geçirmiş ve hükümetin irtibat noktası olarak Su ve Toprak'tan Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın bu kurumla işbirliği 2016 yılından itibaren başlamıştır." diye konuştu.