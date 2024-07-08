8 Tem 2024 17:45
Journalist ID: 5630
News ID: 85533614
T T
0 Persons

İran FAO ile Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'nde işbirliğine başladı

8 Tem 2024 17:45
News ID: 85533614
İran FAO ile Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'nde işbirliğine başladı

Tahran, İRNA - İran Tarım Bakan Yardımcısı Niyazi Şehreki, İran'ın FAO Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'ne üye olduğunu ve bu alanda FAO işbirliğine başladığını duyurdu.

İran Tarım Bakanı Su ve Topraktan Sorumlu Yardımcısı Sefder Niyazi Şehreki, "FAO'nun Küresel Toprak Ortaklığı Projesi (GSP) ile İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası iş birliğini geliştirme politikası doğrultusunda ve ayrıca yapılan takip ve koordinasyonlar çerçevesinde 2 Temmuz 2024'te GSP Sekreterliği, İran'ın Küresel Toprak Ortaklığı Projesi'ne üyeliğini ve işbirliğini resmen duyurdu." dedi.

İranlı yetkili, "FAO'nun toprağın çeşitli ve uzmanlaşmış alanlarındaki küresel ortaklık projesi, çeşitli uygulama planlarını hayata geçirmiş ve hükümetin irtibat noktası olarak Su ve Toprak'tan Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın bu kurumla işbirliği 2016 yılından itibaren başlamıştır." diye konuştu.

0 Persons

yorumunuz

You are replying to: .