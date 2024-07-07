Siyonist yerleşimcilerden 18 bakan ve Knesset üyelerinin evleri önünde protesto + Video

Siyonist rejim kanalı Kanal 12 televizyonuna göre, protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesinin düşmesini ve Filistin direnişi ile esir değişimi için ateşkes anlaşmasının imzalanmasını talep ediyorlar. Ayrıca, protestocular işgal altındaki Filistin'in kuzeyini güneye bağlayan 6 numaralı otoyolu kapattılar.

150 ileri teknoloji şirketi de çalışanlarının Netanyahu kabinesine karşı düzenlenen protestolara katılmalarına izin verdi ve Filistin direnişi ile esir değişim anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurguladı.

Protestolara katılan Siyonist yerleşimciler, Netanyahu'nun başbakanlıktan istifa etmesini, erken seçim yapılmasını ve İsrail ile Hamas arasında acilen esir değişim anlaşmasının imzalanmasını talep ettiler.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik sonuçsuz ve başarısız saldırısının üzerinden 9 ay geçtikten sonra, bu rejim iç ve dış krizlerinde her geçen gün daha fazla batıyor. Siyonist rejim, 9 ay sonra Hamas'ı yok etme ve Siyonist esirleri Gazze'den geri getirme gibi ilan ettiği hedeflerine ulaşamadı. Bu süre zarfında, Siyonist rejimin başarabildiği tek şey cinayet, katliam, yıkım, savaş suçları, uluslararası yasaların ihlali, yardım kuruluşlarının bombalanması ve bölgedeki açlık ve kıtlık oldu.