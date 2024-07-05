Hizbullah Siyonist askeri üssünü füzeyle hedef aldı

El-Meyadin'de yer alan habere göre, Lübnan İslami Direniş savaşçılarının, işgalci İsrail ordusunun "El-Ramtha" sınır noktasında, Kafrşuba tepelerinde bulunan üssünü füze ile vurduğunu duyurdu.

Aynı şekilde, İzzeddin Kassam Tugayları, bir açıklamada, savaşçılarının El-Yasin tanksavar füzesiyle Gazze'nin doğusunda, Şucaiye bölgesinde bir İsrail tankını imha ettiğini duyurdu.

Filistin direniş savaşçıları, özellikle Kassam Tugayları ve Saraya el Kudüs savaşçıları, İsrail rejimi askerleriyle devam eden kara savaşlarında onlarca İsrail tankını ve zırhlı aracını imha etmiş, çok sayıda İsrail askerini öldürdü veya yaraladı.