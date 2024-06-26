26 Haz 2024 11:49
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News ID: 85520464
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Ehud Olmert Netanyahu’nun görevden alınmasını istedi

26 Haz 2024 11:49
News ID: 85520464
Ehud Olmert Netanyahu’nun görevden alınmasını istedi

Tahran, İRNA- Eski İsrail rejimi Başbakanı Ehud Olmert dün gece Binyamin Netanyahu’nun görevden alınmasını istedi.

Netanyahu'nun politikasına karşı olduğunu defalarca dile getiren Ehud Olmert, “Netanyahu savaşı uzatmaya çalışıyor ve İsrail'i yok etmek istiyor.” dedi

Olmert ayrıca Pazar günü, bu rejimin "Aksa Tufanı" operasyonundan önce Filistin direnişinin gücünü her zaman hafife aldığını itiraf etti.

Filistin direnişinin Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejime karşı kazandığı zafere değinen Olmert, "Filistin meselesinin yönetiminden emindik ve çözmeye gerek olmadığını düşünmüştük.” ifadesini kullandı.

İşgal altındaki bölgelerin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce Siyonistin yerinden edilmesine atıfta bulunan Olmert, “İsrailliler artık Netanyahu'nun kabinesine güvenmiyor ve bu kabinenin hayatına devam etmesi, yerinden edilenlerin geri dönüşü için temel sağlamayacak.” ifadelerinde bulundu.

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