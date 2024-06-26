Ehud Olmert Netanyahu’nun görevden alınmasını istedi

Netanyahu'nun politikasına karşı olduğunu defalarca dile getiren Ehud Olmert, “Netanyahu savaşı uzatmaya çalışıyor ve İsrail'i yok etmek istiyor.” dedi

Olmert ayrıca Pazar günü, bu rejimin "Aksa Tufanı" operasyonundan önce Filistin direnişinin gücünü her zaman hafife aldığını itiraf etti.

Filistin direnişinin Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejime karşı kazandığı zafere değinen Olmert, "Filistin meselesinin yönetiminden emindik ve çözmeye gerek olmadığını düşünmüştük.” ifadesini kullandı.

İşgal altındaki bölgelerin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce Siyonistin yerinden edilmesine atıfta bulunan Olmert, “İsrailliler artık Netanyahu'nun kabinesine güvenmiyor ve bu kabinenin hayatına devam etmesi, yerinden edilenlerin geri dönüşü için temel sağlamayacak.” ifadelerinde bulundu.