Bakıri Keni ile Güney Afrika Dışişleri Bakanı'ndan görüşme

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentine yaptığı ziyaretin ikinci gününde Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naldi Pandour ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakıri Keni, İran cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanının şehadeti konusunda Güney Afrika hükümetinin ve halkının gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini iletti. Görüşme, BRICS dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında gerçekleşti. Taraflar ikili ve uluslararası konuları ele aldı ve işbirliğini geliştirmenin yollarını tartıştı.

Güney Afrika, BRICS grubunun orijinal üyelerinden biri. İran'ın bu ülkeyle ilişkileri 13. hükümet döneminde önemli ölçüde gelişti.