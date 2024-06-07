Gazze'de şehit sayısı 36 bin 731 kişiye yükseldi

El Cezire'de yer alan habere göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son 24 saatte 8 cinayet işlediğini, bunun sonucunda 77 kişinin şehit olduğunu, 221 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu sayıyla birlikte Mescid-i Aksa fırtına operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de şehit sayısı 36 bin 731 kişiye, yaralı sayısı ise 83 bin 530 kişiye yükseldi.

Haber kaynakları da bu sabah, Siyonist rejimin son 5 günde Batı bölgesine yönelik saldırıları sonucu 200'den fazla kişinin şehit olduğu bildirildi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının üzerinden 240 günü aşkın süre geçti. Başarı elde edemeyen bu rejimde, her geçen gün daha fazla iç ve dış krize sürükleniyor.

İşgalci rejim bu bölgede katliamlar, yıkımlar, savaş suçları, uluslararası yasaların ihlali, yardım kuruluşlarının bombalanması ve kıtlıktan başka bir şey gerçekleştiremedi.

Siyonist rejim, üzerinden bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen yıllardır kuşatma altında olan küçük bir alanda direniş gruplarını yenilgiye uğratmayı başaramamış ve hatta Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde işlediği açık suçlar ve Refah kapısına düzenlenen saldırı nedeniyle dünya kamuoyunun desteğini kaybetmiş durumda.