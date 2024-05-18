18 May 2024 12:23
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News ID: 85480845
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İran'ın adil bir dünya inşa etmek için BRICS'i güçlendirme vurgusu

18 May 2024 12:23
News ID: 85480845
İran'ın adil bir dünya inşa etmek için BRICS'i güçlendirme vurgusu

Moskova, İRNA - Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı: BRICS ülkelerinin (gelişmekte olan ekonomiler) ticaret borsalarında dolara bağımlılığı azaltma konusundaki kararlılığı ciddidir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için bu ülkelerin üye ülkeler arasında farklı altyapılar oluşturması da doğaldır.

15. Rusya-İslam Dünyası Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (Kazan Forumu) katılmak amacıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri burada düzenlediği basın toplantısında "BRICS üyesi ülkelerin dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla programları takip ediliyor ve uygulama mekanizması bu ülkelerin uzmanları arasında tartışılıyor ve paylaşılıyor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin üçüncü bir ülkeye karşı olmadığını vurgularken" Bu işbirlikleri iki milletin refahına hizmet ettiği gibi bölgesel barış ve istikrarın da güçlendirilmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.

BRICS'in dolara bağlılığı azaltma planı çalışmaları devam ediyor


Bakıri ayrıca İran ve Rusya'nın işbirliği için büyük kapasiteleri olduğunu dikkat çekerek"  Ayrıca iki ülkenin kararlılığı, ekonomiyi Batı'nın tekelinden çıkarıp bağımsız ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişmesine temel oluşturmaktır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik aktivistlerinin Kazan'daki helal sanayi fuarında aktif olarak yer aldığına da  değinen Bakıri " Kazan Zirvesi'nin bu yan sergisi, İran ile Rusya, özellikle de Tataristan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin kapasitesini göstermek için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor." açıklamasında bulundu.

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