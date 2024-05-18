İran'ın adil bir dünya inşa etmek için BRICS'i güçlendirme vurgusu

15. Rusya-İslam Dünyası Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (Kazan Forumu) katılmak amacıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri burada düzenlediği basın toplantısında "BRICS üyesi ülkelerin dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla programları takip ediliyor ve uygulama mekanizması bu ülkelerin uzmanları arasında tartışılıyor ve paylaşılıyor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin üçüncü bir ülkeye karşı olmadığını vurgularken" Bu işbirlikleri iki milletin refahına hizmet ettiği gibi bölgesel barış ve istikrarın da güçlendirilmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.



Bakıri ayrıca İran ve Rusya'nın işbirliği için büyük kapasiteleri olduğunu dikkat çekerek" Ayrıca iki ülkenin kararlılığı, ekonomiyi Batı'nın tekelinden çıkarıp bağımsız ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişmesine temel oluşturmaktır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik aktivistlerinin Kazan'daki helal sanayi fuarında aktif olarak yer aldığına da değinen Bakıri " Kazan Zirvesi'nin bu yan sergisi, İran ile Rusya, özellikle de Tataristan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin kapasitesini göstermek için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor." açıklamasında bulundu.