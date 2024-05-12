UNRWA'dan uyarı: Gazze'nin güneyinde yiyecek bugün tükeniyor

El Cezire'de yer alan habere göre, UNRWA mesajında ​"Bugün (Pazar) gıda yardımı alınmazsa bu kanalda dağıtılacak insani yardım kalmayacak, açlık ve kıtlık tehlikesi ise on binlerce Filistinli sivilin hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Birleşmiş Milletler'in Filistin meselelerindeki insan hakları özel raportörü Francesca Albans da "Gazze'de güvenli bir yer yok." açıklamasında bulunmuştu.

BM'nin Filistin meselelerinde insan haklarıyla ilgili Özel Raportör Albans, Siyonist rejimin suçlarından hesap verebilirlikten kaçındığı için üzgün olduğunu söylerken "(Rejim) İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor ve büyük güçlerin dokunulmazlığından yararlanıyor." ifadelerini kullandı.