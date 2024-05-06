Hamas: Uluslararası toplum Refah'taki Siyonist suçları durdurmalı

El Meyadin'de yer alan habere göre, Hamas hareketi bugün, Siyonist ordusunun Refah'a saldırı hazırlığının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun soykırımın devamı konusundaki ısrarını gösterdiğini vurgularken, yüz binlerce savunmasız sivilin hayatını tehdit eden bu suçun durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas yaptığı açıklamada "Refah'a saldırmak Siyonist ordu için asla macera olmayacak ve Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları da dahil Filistinli kahramanların direnişi, milleti savunmaya, düşmanı yok etmeye ve onun planlarını ve hedeflerini boşa çıkarmaya hazır." ifadelerine yer verdi.

Sama haber ajansının aktardığı habere göre, Siyonist ordu sözcüsü, Filistinlilerin Refah şehrinin doğu bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine taşınmasının başladığını duyururken yayınladıkları bir video ile aralarında Al-Şuka, Selam El Cenine, Tebe Zara ve Al-Beyuk'un da bulunduğu bu şehrin doğu mahallelerinin sakinlerinden Han Yunus bölgesine gitmelerini istendi.

İşgalci Siyonist ordu sözcüsü, sivillerin kademeli olarak belirli bölgelere hareketini teşvik etmek için kısa mesajlar, konuşmalar ve duyurular kullanacaklarını da belirtti.

İsrail Ordu Radyosu, tahliye edilecek Refah şehrinin doğusunda tahminlere göre 100 bine yakın sivil yaşadığını aktardı.

Refah sakinlerinin taşınmasına başlama kararının dün savaş konseyinde alındığını belirten bu medya, Siyonist rejimin Savaş Bakanı Yoav Gallant'ın dün gece ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Refah sakinlerinin taşınması sürecinin başladığını duyurduğunu da bildirdi.

Siyonist kaynaklar, yapılan değerlendirmelere göre Refah saldırısı öncesinde bu bölgede yaşayanların yer değiştirmesine yönelik operasyonun 2-3 hafta süreceğini duyurdu.

Filistinli yerel kaynaklar, Refah üzerinde Siyonist rejim uçakları tarafından anons ve bildirilerin dağıtıldığını bildirdi.