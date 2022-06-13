İran'ın intikamından korkan İsrail rejimi, İsraillilerin Türkiye'den ayrılmasını istedi

Açıklama yapan Lapid, İran'ın İstanbul'daki İsraillilere yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planladığını iddia ederek, ''Vatandaşlarımızdan İstanbul'a gitmemelerini ve bu şehirdelerse hemen geri dönmelerini istiyoruz'' diye belirtti.

İsrail rejimince dünyanın dört bir yanında devlet terörünün düzenlendiğine hiç değinmeyen Lapid, ''İsraillilere saldıran herkes bedel ödeyecek. Onları nerde olurlarsa olsunlar peşlerini bırakmayacağız'' diye konuştu.

İsrailli Bakanın bu tehdidine rağmen son haftalarda işgal edilmiş topraklarda ve bölgedeki diğer ülkelerde, bu rejimin çıkarlarını doğrudan hedef alan bir dizi olay yaşanmıştır. Batılı ve Siyonist medya imparatorluğunn tüm çabalarına rağmen ise bu olayların medyaya yansımış ve ister işgal edilmiş topraklarda, isterse onun dışındaki bölgelerde İsraillileri korku kaplamıştır.

İşgalci İsrail topraklarında birçok yangın, bu rejimin üst düzey güvenlik yetkililerinn tespit edilip öldürülmesi, resmi kurumların, bankaların ve diğer kurum ve kuruluşların işlevlerinin aksatılarak bozulması da İsraillilerin tüm vaatlerine rağmen önlemediği diğer eylemler olarak dikkat çekiyor.

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