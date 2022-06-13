Hükümet Sözcüsü: İsrail rejimine karşı gereken adımları atacağız

İran'ın bu tür varlığa yönelik duruşunn açık ve değişmez olduğuna işaret eden Bahadıri Cehromi, ''Doğal olarak uluslararası kurumların da bu tür gayrımeşru varlıklara ilişkin açık tavır sergilemeleri gerekiyo'' diye belirtti.

Sözcü açıklamasını şöyle sürdürdü:

''Uluslararası kurumların bu rejimin yasa dışı ve terör eylemlerine karşı açık tavır alması gerekli ki bu şom rejimin yıkıcı eylemlerinn etkileri bölgeden temizlensi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgis, kendi vatandaşlarıdır ve halkının güvenliğinin korunması için bu rejime karşı misilleme her türlü eylemi yapacaktır''.

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