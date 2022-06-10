İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı: Düşman, İran ile Askeri Yüzleşmek İçin Yetersiz

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Mehdi Hadiyan bugün Cuma namazı hutbeleri öncesi Kum kentinde yaptığı konuşmada “Düşmanlarımız geçtiğimiz son 40 yıl içinde İslami devlete zarar vermek için tüm çabalarını sarf etti ve askeri veya yumuşak savaşta elinden geleni ardına bırakmadı. Ancak bugüne kadar Allah’ın lütfu sayesinde düşmanlarımız ağır bir yenilgiye uğramış durumda.” ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Hadiyan açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının eylemlerine değinerek “Düşmanlarımız dünyanın bu stratejik bölgesinde değişim oluşturmaya çalışıyor. Direniş cephesinin mücadelesi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki etkili ve belirleyici destekleri düşmanı çaresiz bırakmıştır. Bugün artık komşu ülkeler dahi kendi güvenlikleri için sırtını ülkemize dayıyor.” şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı konuşmasının devamında “Düşman her daim medya savaşı sayesinde İran İslam Cumhuriyeti’nin farklı alanlardaki stratejik gücünü olumsuz bir şekilde lanse etmeye çalışıyor ancak ülkemiz izzeti ve iktidarını farklı meydanlarda düşmanına en iyi şekilde göstermiştir.” ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Mehdi Hadiyan konuşmasının devamını şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İslami İran karşısında düşmanların yanlış bir eylemde bulunması durumunda, en ağır şekilde yenilgiye uğrayacaklar. Tecrübenin de kanıtladığı gibi düşmanlar ülkemize en ufak yanlış yaptığında sert bir tokat yer. İslam İnkılabı Rehberi’n de dediği gibi vurup kaçma dönemi kapanmıştır.”
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Mehdi Hadiyan Kum kentinde yaptığı konuşmasında İran’ın hızlı bir şekilde yeni İslami uygarlığa doğru ilerlediğini belirtip İslami İran’ın bölge ve uluslararası düzeydeki başarılarına değinerek “Hiç şüphesiz ülke içindeki gücümüze dayanarak belirlenmiş hedefleri en iyi şekilde gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Mehdi Hadiyan konuşmasının sonunda İslami İran’ın izzeti, bağımsızlığı ve iktidarının şehitlerin kanına borçlu olduğuna değinerek “Orduda ve Devrim Muhafızlarında şehadete hazır olanlar şehitlerimizin yoluna devam ederek İslam ve İnkılabı savunmak için tüm güçleriyle düşmana karşı meydanlarda bulunuyor.” dedi.
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Kum, İRNA- İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Hadiyan “Tecrübenin de gösterdiği üzere düşmanın ülkemize karşı en ufak bir yanlış yaptığında sert bir tokat yediğini biliyoruz.” diyerek İslami İran’ın hızlı bir şekilde yeni İslami uygarlığa doğru hareket ettiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Mehdi Hadiyan bugün Cuma namazı hutbeleri öncesi Kum kentinde yaptığı konuşmada “Düşmanlarımız geçtiğimiz son 40 yıl içinde İslami devlete zarar vermek için tüm çabalarını sarf etti ve askeri veya yumuşak savaşta elinden geleni ardına bırakmadı. Ancak bugüne kadar Allah’ın lütfu sayesinde düşmanlarımız ağır bir yenilgiye uğramış durumda.” ifadelerini kullandı.
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