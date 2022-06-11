Emir Abdullahiyan: Tecavüzcü İsrail rejiminin saldırılarının devam etmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün açıkça ihlalidir

İsrail rejiminin Şam Havalimanı'na saldırısının ardından Suriyeli meslekteşı Faysal Mikdad ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, İsrail rejiminin Suriye'ye saldırısını şiddetle kınayarak, İran'ın her zaman olduğu gibi Suriye devleti ile halkının yanında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ülkeler ile dünya toplumu ve bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların bu tür saldırılara karşı kabul edilemez sessizliğinin utanç verici ve üzücü olduğunu dile getirdi.

İran'ın İsrail rejiminin işgalciliğine karşı Suriye halkının direnişini desteklediğinden dolayı teşekkürlerini sunan Mikdad, ''İsrail rejiminin bölgede bu tür eylem ve tecavüzleri, bu işgalci rejimin korku ve zaafını gözler önüne seriyor.

İsrail rejiminin bölgede istikrar ve huzuru bozarak kendi kırılgan durumlarını örtbas etmeye çalıştığını kaydeden Mikdad, ''İsrail'in saldırıları, IŞİD ve el-Nusra gibi terör örgütlerinin kalıntılarının Suriye'de güçlenmesini amaçlıyor, ancak bir yere varamayacaklar'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish