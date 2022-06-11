İsrail rejiminin bölgede önünü açan ülkeler, kendilerini güvensizlik içinde bulacak

Fars Körfezi'ndeki Büyük Tünb adasında savunma sanayinde incelemelerde bulunan Amiral Tengsiri, ''Bizim için önemli İmam Hamanei'nin buyruk ve talimatlarına tam biattır. Bizim için Hz. Mehdi'nin naibi olan Hz. İmam Hamanei'nin memnuniyeti, en büyük gurur madalyasıdır'' diye belirtti.

Amiral Tengsiri, ''Her kimse herhangi bir nedenle zelil, bebek katili ve bir numaralı düşman olan İsrail rejiminin bölgede önünü açarsa, hem kendisi hem de bölgeyi güvensizlik, düzensizlik ve istikrarsızlığa doğru götürür'' diye vurguladı.

Devrim Muhafızları Komutanı, ''Fars Körfezi bölgesindeki dost ve kardeş ülkelere İsrail rejimi ile iletişime geçmemelerini tavsiye ediyoruz, zira böyle yapmaları durumunda bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyorlar'' diye ekledi.

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