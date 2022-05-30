General Selami: Şehit Seyyad Hüdai'nin intikamını düşmanlardan alacağız

Şehit Hüdai'nin ailesi ile görüşen General Selami, ''Siyonistler tarafından şehit edilen şehitler, büyük ve ulu sayılıyorlar, zira en kötü insanlar tarafından şehadete erişmişler ve inşallah Şehit Hüdai'nin intikamını düşmanlardan alacağız. Bu tür şehadetler, İslam'ın gücüne güç katıyor, zira İslam ilk baştan şehadetle ayakta kaldı ve İmam Hüseyin ile diğer İmamların şehadeti olmasaydı İslam da bugün var olamazdı'' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Hüdai'nin şehit düşmesinden önce Ordu'da sadece bir Şehit Seyyad'a sahip olduklarını kaydeden General Selami, ''Böylece Devrim Muhafızları da bir Şehit Seyyad'ına kavuştu. Bu iki şehidin şehadet yöntemi, birbirine benziyor. Kum'a gittiğimde herkes Şehit Hüdai'nin intikamını almamızı istediğini ifade ediyordu.'' diye konuştu.

Şehit Hüdai'nin küresel bir isim haline geldiğine dikkati çeken General Selami, ''Daha önce kimse onu tanımıyordu, ancak Allah'ın izniyle dünyada bir patlama oldu ve Şehit Hüdai dünyanın zirvesinde bir güneş gibi parladı. Tüm şehitlerimiz değerlidir ancak Şehit Hüdai öyle bir şehit düştü ki insanı kendine çekiyor'' diye ekledi.

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