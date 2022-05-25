Dışişleri Bakanından Şehit Hüdayi'nin şehadeti dolayısıyla taziye mesajı

Emir Abdullahiyan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

''İslam ve İran'ın kahraman koruyucusu Albay Şehit Hüdayi'nin mazlumca ve onurcasına şehit edilmesinden dolayı şehidin ailesine başsağlığı dilerim.

Kör teröristlerin o Kutsal Türbe Savunucu'nu alçakça ve pespayece şehit etmesi bir kez daha terörle mücadelenin ön cephesinde yer alan İslami İran'ın her zaman olduğu gibi terörle mücadeleden ve insan hakların dem vuran yalancıların desteği sayesinde gözü dönmüş devlet terörünün ana kurbanlarından biri olduğuu kanıtladı.

Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu değerli şehidimizin suikast dosyasının takibi, cani termristlerin cezalandırılması ve mahkumiyeti ve ayrıca olayın failleri, azmettircileri ve terör destekçilerinin hesap vermesi için gerekli siyasi, hukuki ve uluslararası kapasiteleri sonuna kadar kulanacak.

Hüseyin Emir Abdullahiyan''.

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