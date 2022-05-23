24 May 2022 01:13
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News Code: 84765036
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Şehit Albay Seyyad Hüdayi'ye veda töreni

Tahran, İRNA- Terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Albay Seyyad Hüdayi'nin cenaze töreni, çok sayıda kişinin katılımıyla 23 Mayıs Pazartesi günü Tahran Şehitler Mekanı'nda düzenlendi. Kameraman: Muhammed Babayi

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