Şehit Albay Seyyad Hüdayi'ye veda töreni

Tahran, İRNA- Terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Albay Seyyad Hüdayi'nin cenaze töreni, çok sayıda kişinin katılımıyla 23 Mayıs Pazartesi günü Tahran Şehitler Mekanı'nda düzenlendi. Kameraman: Muhammed Babayi
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